Региональный экспортный рейтинг представят на форуме «Сделано в России»

Региональный экспортный рейтинг представят в рамках сессии «Новая сила регионов» на международном форуме «Сделано в России». Также будут обозначены точки роста для развития экспортного потенциала.

«Россия способна удовлетворить спрос растущих рынков Азии, Африки и Ближнего Востока по самым разным направлением. В том числе — с учетом социокультурного контекста», — отметил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Экспортный рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта.

Участники сессии вместе с главами регионов обсудят влияние работы под брендом «Сделано в России» на развитие местных компаний и территорий, унификацию региональных порталов между собой и ресурсами Российского экспортного центра в части экспортной деятельности, программы господдержки и лучшие региональные практики сопровождения экспортной деятельности.

Сессия пройдет в рамках форума 19 октября в МВО «Манеж» по адресу: Манежная площадь, д. 1. Подробная информация о мероприятии представлена на сайте форума.