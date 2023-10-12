Регистрация на форум «Сделано в России» близится к завершению

Регистрация на международный форум «Сделано в России» близится к завершению. Все желающие принять участие в мероприятии могут зарегистрироваться на его официальном сайте .

Форум пройдет 19-20 октября в МВО «Манеж» в Москве. В его рамках представители МСП и крупного бизнеса, руководители международных компаний, иностранные делегации, инвесторы, представители власти соберутся на ключевой площадке для российских экспортеров.

В рамках форума пройдут бизнес-встречи, дискуссии, мастер-классы. Также состоятся подписания значимых международных соглашений.

В прошлом году площадку посетили 78 иностранных делегаций, заинтересованных в работе с российскими производителями. В этом году лучшие экспортные продукты представят 186 отечественных компаний в 9 тематических кластерах.

Центральная тема форума – точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности. Участники подведут итоги полутора лет работы в условиях ограничений, расскажут о новых логистических маршрутах, представят практические решения по выходу на зарубежные рынки, обсудят меры господдержки отечественных производителей.