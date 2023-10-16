Реконструкция участка Пироговского шоссе в Мытищах выполнена на треть

Реконструкция участка Пироговского шоссе в Мытищах выполнена на тридцать процентов. Ход работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Работы ведутся на участке от Волковского шоссе до дороги «Виноградово — Болтино — Тарасовка». Сейчас специалисты обустраивают локальные очистные сооружения №2. Также строятся путепровод над железнодорожными путями и сама дорога.

Завершение работ запланировано на третий квартал 2025 года.

Общая протяженность трассы превышает два километра. В рамках реконструкции дорогу расширят до четырех полос, установят шесть остановочных павильонов и шумозащитные экраны. Кроме того, будет проложен тротуар, оборудовано освещение и созданы велодорожки.