Reuters: Euroclear компенсирует западным инвесторам €3 млрд из замороженных активов РФ
Reuters: из замороженных активов РФ Euroclear компенсирует инвесторам €3 млрд
Фото: [unsplash.com]
Известная международная площадка Euroclear хочет изъять около €3 млрд замороженных активов РФ в виде компенсации западным инвесторам в России, чьи средства были якобы изъяты Москвой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ и два источника.
Уточняется, что €3 млрд — это лишь часть суммы в €10 млрд, которые принадлежат российским компаниям и физическим лицам, которые с 2022 года оказались под санкциями Брюсселя. Такая возможность появилась у властей Европейского союза в 2024 году после изменения санкционного режима.
Как пишет Reuters, Euroclear уведомила клиентов о предстоящих выплатах 1 апреля.
«Мы получили разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их нашим участникам», — цитирует документ Reuters.
Ранее суд ЕС оставил в силе запрет на ввоз наличных евро в Россию. Это касается даже тех ситуаций, когда средства предназначены для оплаты медицинских услуг.