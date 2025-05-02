Reuters: Euroclear компенсирует западным инвесторам €3 млрд из замороженных активов РФ

Известная международная площадка Euroclear хочет изъять около €3 млрд замороженных активов РФ в виде компенсации западным инвесторам в России, чьи средства были якобы изъяты Москвой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ и два источника.

Уточняется, что €3 млрд — это лишь часть суммы в €10 млрд, которые принадлежат российским компаниям и физическим лицам, которые с 2022 года оказались под санкциями Брюсселя. Такая возможность появилась у властей Европейского союза в 2024 году после изменения санкционного режима.

Как пишет Reuters, Euroclear уведомила клиентов о предстоящих выплатах 1 апреля.