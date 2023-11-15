Резидент ОЭЗ «Дубна» будет производить уникальное диагностическое оборудование

Резидент ОЭЗ «Дубна» — компания «МЛТ» — будет производить уникальное диагностическое оборудование. Как сообщили в Мининвесте Подмосковья, организация получила два российских патента на технические решения, используемые в новом приборе для клинических лабораторных исследований.

Как отметили в министерстве, компания по-новому подошла к конструированию подобных приборов. В результате стоимость оборудования выходит значительно ниже по сравнению с зарубежными аналогами. Если учреждения Подмосковья оснастить новыми приборами, можно будет сэкономить полмиллиарда рублей.

Для скорейшего запуска производства компания подала заявку на получение гранта правительства Подмосковья.

Прибор используется для пробоподготовки микропрепаратов при проведении микроскопических исследований в цитологии, гистологии и судебной медицине. Все процессы проводятся автоматически и с высокой скоростью. Лаборанту нужно будет только загрузить подготовленный образец в прибор.

Запустить производство компания намерена в следующем году. При этом планируется продвигать оборудование не только в России, но также в Китае и Иране.