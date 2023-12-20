РФ за месяц сократила вложения в американские гособлигации более чем в 2 раза

Инвесторы из РФ в октябре уменьшили вложения в государственные облигации Соединенных Штатов с $73 миллионов до $31 миллиона. Об этом сообщили представители американского Министерства финансов, передает информационное агентство РИА Новости .

Согласно информации американского ведомства, собранной за октябрь, российский портфель содержит $28 миллионов в долгосрочных бумагах и $3 миллиона в краткосрочных. По состоянию на сентябрь, в том же портфеле было $61 миллион в долгосрочных бумагах и $12 миллионов – в краткосрочных.

В прошлом году Соединенные Штаты ввели в отношении российского Центробанка санкции, блокирующие активы РФ и запрещающие транзакции по ним. Представители регулятора сообщили в ноябре 2023 года о том, что ЦБ не имеет американских казначейских документов в портфеле.