Путин: Россия обогнала другие страны по инвестициям в экономику Киргизии

Россия занимает лидирующее место среди стран, вкладывающих деньги в киргизскую экономику. Об этом сообщило РИА Новости , цитируя российского президента.

Как подчеркнул Владимир Путин, отношения между странами развиваются как стратегическое партнерство. Экономическое сотрудничество остается ключевым направлением, а российские инвестиции в Киргизию продолжают расти.

Президент отметил это в обращении к участникам российско-киргизского бизнес-форума. Само мероприятие проходит на территории курортного села Бостери, расположенного на побережье озера Иссык-Куль. Там собрались более тысячи российских и киргизских представителей, а также делегаты из других стран.

Ранее в Киргизии пообещали выяснить причины падения торговли с Россией.