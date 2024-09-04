Российский мобильный оператор Tele2 сменил название

Российский сотовый оператор связи Tele2, являющийся представителем так называемой четверки мобильных операторов РФ, произвел ребрендинг, поменяв название на Т2. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу компании Антона Годовиков.

По словам гендиректора, первоначальное название было позаимствовано у шведов, которым, собственно, и принадлежал данный бренд. Спустя какое-то время руководством было принято решение добавить компании самостоятельности, отметил Годовиков.

«Мы не стали продлевать права на использование текущего бренда Tele2 со шведами, потому что понимаем: он нам уже жмет», — сообщил Годовиков.

Он добавил, что соглашение со шведской стороной об использовании прежнего названия истекает в декабре 2024 года.

Компания «Tele2 Россия» была первое время являлась «дочкой» шведской группы Tele2 AB. В 2013 году банк ВТБ за 2,4 млрд долларов выкупил у шведов бизнес российского оператора.