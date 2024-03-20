Самые востребованные и высокооплачиваемые профессии назвали в Подмосковье

Самые востребованные и высокооплачиваемые профессии назвали в рамках пресс-конференции «Трудоустройство в Подмосковье. Новые вызовы», которая прошла в Доме Правительства Московской области.

Так, больше всего в области востребованы педагоги и психологи. При этом самыми высокооплачиваемыми специалистами в Подмосковье являются представители сферы информационных технологий: размер их зарплат составляет от трехсот тысяч рублей.

Сейчас на учете в центре занятости состоят около восьми тысяч безработных. Вакансий в регионе достаточно — только на сайте «Работа в России» представлено более восьмидесяти тысяч предложений.

Большие возможности для соискателей открывает Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», отметила глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева.

«Свыше двухсот предприятий региона представят вакансии на крупнейшей ярмарке трудоустройства. Мы предусмотрели очный формат на шести крупнейших площадках и удобный онлайн-формат», - рассказала министр.

В прошлом году в ярмарке приняли участие 750 предприятий. В результате в Подмосковье были трудоустроены порядка пяти тысяч человек. В этом году ярмарка пройдет в апреле в городах с высокой кадровой потребностью: в Раменском, Мытищах, Дубне, Долгопрудном, Подольске и Ногинске.