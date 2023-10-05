Семь компаний из Подмосковья участвуют в международной выставке в Узбекистане

Семь компаний из Подмосковья принимают участие в международной выставке Aquatherm® Tashkent 2023 в Узбекистане. Как сообщили в Мининвесте региона, участие было организовано Фондом поддержки ВЭД МО.

На выставке представлены последние разработки и инновации в области HVAC технологий – это технологии отопления, вентиляции и кондиционирования.

Подмосковье на выставке представляют компании, занимающиеся производством трубопроводной арматуры, приборов для измерения, металлических изделий для ванных, промышленных сварочных роботов, крепежей для электросетей.

При содействии фонда компании смогли представить свою продукцию в рамках коллективного стенда региона.