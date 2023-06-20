Сербия и Венгрия создают совместное предприятие для торговли газом

Сербы и венгры создают совместное предприятие, где будут заниматься продажами газа, компанию планируется назвать Serbhungas. Власти Сербии уже выдали соответствующее разрешение, сообщает oilcapital.ru .

На этой неделе планируется провести заседание Стратегического совета по сотрудничеству государств, где стороны заключат соглашение о создании СП между «Србиягаз» и венгерской MVM. Новая общая компания будет зарегистрирована в городе Нови Сад. В соответствии с планами изначально предприятие будет поставлять газ только на внутренний рынок сербов, а затем начнет осуществлять продажи за пределами страны.

Сейчас у Венгрии и Сербии наблюдается крайне высокая зависимость от российского «Газпрома», однако уже осенью текущего года планируется организовать поставки голубого топлива в эти страны из Греции. Также Азербайджан предлагает им свой газ.

Помимо топлива Сербия и Венгрия проводят большую работу в другом направлении. Страны создают возможности для обмена электроэнергией между собой.