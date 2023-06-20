Сербия и Венгрия создают совместное предприятие для торговли газом
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Сербы и венгры создают совместное предприятие, где будут заниматься продажами газа, компанию планируется назвать Serbhungas. Власти Сербии уже выдали соответствующее разрешение, сообщает oilcapital.ru.
На этой неделе планируется провести заседание Стратегического совета по сотрудничеству государств, где стороны заключат соглашение о создании СП между «Србиягаз» и венгерской MVM. Новая общая компания будет зарегистрирована в городе Нови Сад. В соответствии с планами изначально предприятие будет поставлять газ только на внутренний рынок сербов, а затем начнет осуществлять продажи за пределами страны.
Сейчас у Венгрии и Сербии наблюдается крайне высокая зависимость от российского «Газпрома», однако уже осенью текущего года планируется организовать поставки голубого топлива в эти страны из Греции. Также Азербайджан предлагает им свой газ.
Помимо топлива Сербия и Венгрия проводят большую работу в другом направлении. Страны создают возможности для обмена электроэнергией между собой.