Синди Маккейн: «Украина выкачала весь кислород из комнаты»

В интервью АВС News она заявила, что в мире сложилась отчаянная ситуация с продовольствием. Среди причин такого положения она назвала последствия пандемии коронавируса, изменения климата и усталость стран от помощи Украине.

«Украина, как бы то ни было, выкачала весь кислород из комнаты. И мы, конечно, понимаем необходимость поддержки Украины. Но в мире есть и другие горячие точки, которые находятся в таком же глубоком отчаянии, как и Украина», – сказала Маккейн.

По ее словам, программа испытывает серьезный недостаток финансирования. По этой причине, возможно, придется свернуть деятельность ВПП в Афганистане.