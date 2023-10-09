Склад на заводе по переработке картофеля в Дмитрове планируют достроить в 2024 году

В подмосковном Дмитрове продолжается строительство нового завода по переработке картофеля. О ходе работ рассказали в Главгосстройнадзоре региона.

В ведомстве отметили, что объект возводится в деревне Зараменье. Инспекторы управления уже совершили профилактический визит на строительную площадку.

В рамках первого этапа реализации проекта планируется построить складское здание площадью почти двадцать тысяч квадратных метров. Сейчас на объекте обустраивают фундамент. Завершение строительства склада запланировано на второй квартал следующего года.

Застройщик – производитель чипсов, кукурузных палочек, орешков, луковых колец и готовых завтраков ООО «Русскарт».