Склад на заводе по переработке картофеля в Дмитрове планируют достроить в 2024 году
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В подмосковном Дмитрове продолжается строительство нового завода по переработке картофеля. О ходе работ рассказали в Главгосстройнадзоре региона.
В ведомстве отметили, что объект возводится в деревне Зараменье. Инспекторы управления уже совершили профилактический визит на строительную площадку.
В рамках первого этапа реализации проекта планируется построить складское здание площадью почти двадцать тысяч квадратных метров. Сейчас на объекте обустраивают фундамент. Завершение строительства склада запланировано на второй квартал следующего года.
Застройщик – производитель чипсов, кукурузных палочек, орешков, луковых колец и готовых завтраков ООО «Русскарт».