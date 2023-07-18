Соки и газировка подорожают в России уже в ближайшее время

Часть производителей этой продукции уже направила в торговые сети письма с уведомлением о поднятии цен на свои товары.

К удорожанию безалкогольных напитков приводит сразу два фактора. Первый – это введение акциза на сахар. Этот сбор заметно влияет на ценообразование подобных товаров. Второй – это ослабление рубля. Многие производители используют на своих линиях импортное сырье, и ослабление курса рубля удорожает технологический процесс.

Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Оно указало, что компании «Сады Придонья» и PepsiCo уже направили в адрес торговых сетей уведомление о грядущем подорожании. Первая поднимает цену на свои товары на 10%, а вторая сразу на 19,2-21,3%.