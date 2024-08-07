Сорок шесть закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Сорок шесть закупок было опубликовано на Едином портале торгов и в Единой информационной системе в Подмосковье за неделю. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Ряд закупок — на проведение капремонта в образовательных и культурных учреждениях. К примеру, в Подмосковье ищут подрядчиков для проведения работ в ДШИ Бронниц, Люберец и Чехова. Также планируется отремонтировать образовательные учреждения в Серпухове, Пушкино, Истре.

Кроме того, запланирован капремонт плотин на реках Бобровка и Теменка в Чехове. Помимо этого, в регионе опубликовали закупки на проведение капремонта теплосетей и строительство новых котельных.