США сформируют резерв биткоинов из конфискованных активов

Американский президент Дональд Трамп утвердил указ о формировании стратегического резерва биткоинов. По заявлению Дэвида Сакса, назначенного ответственным за искусственный интеллект и криптовалюты в администрации президента, в резерв войдут уже имеющиеся в распоряжении государства цифровые активы.

Сакс сообщил в социальной сети X, что речь идет о биткоинах, изъятых у преступников. По его словам, их количество оценивается в 200 тыс. (примерно $17 млрд по текущему курсу), однако точная оценка не проводилась. Биткоины, помещенные в резерв, не предназначены для продажи, а будут храниться как средство накопления.

Этим же указом Трамп определил объем запаса цифровых активов США, отличных от биткоинов, также полученных в результате судебных процессов.

Также, согласно исполнительному указу, опубликованному администрацией президента, Дональд Трамп распорядился, чтобы Министерство финансов и Министерство торговли наращивали объем национального стратегического резерва биткоинов, сформированного ранее.

При этом правительству США предписывается не пополнять резерв активами, полученными иным путем, кроме как в результате конфискации в рамках уголовных или гражданских дел. Другими словами: приобретение активов для резерва должно осуществляться исключительно через законные процедуры изъятия в рамках судебных разбирательств.

Ранее сообщалось, что криптобиржа Garantex приостановила вывод средств из-за санкций ЕС против России.