США заставили всех импортеров рыбы подтверждать, что их продукция не российского происхождения

Теперь все те, кто поставляет рыбу и морепродукты в Соединенные Штаты, должны предъявлять сертификат, что их товары не имеют российской составляющей.

Такой шаг предпринят в связи с ужесточением антироссийских санкций. Указ об этом был подписан президентом Байденом вчера, 23 декабря. В эти рестрикции входит запрет на ввоз в Америку из России трески, минтая, лосося краба, а также продуктов их переработки. Данный запрет должен быть введен в силу немедленно, с момента его подписания главой Белого дома.

«Предоставлять самостоятельную сертификацию относительно того, что импортируемая в США рыба, морепродукты и содержащая их продукция не включают каких-либо составляющих из РФ», - говорится в указе.

Об этом сообщило ТАСС. Глава Таможенно-пограничной службы США Трой Миллер дал комментарий, что теперь все импортеры должны проявлять осмотрительность по поводу всех цепочек их поставок.