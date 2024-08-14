Сто сорок один объект выставили на торги в Подмосковье за неделю

Сто сорок один объект выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Среди выставленных объектов представлено более ста участков земли в аренду, двадцать восемь участков на продажу, два нежилых помещения в аренду и один комплекс зданий с участком земли на продажу.

К примеру, в Кашире можно арендовать участок под строительство жилого дома. Он расположен в микрорайоне Ожерелье. Его площадь составляет десять соток. Арендовать участок можно на тринадцать лет и два месяца.

В Воскресенске можно купить участок для ведения садоводства недалеко от поселка им. Цюрупы. Его площадь составляет семь с половиной соток, а стартовая цена — 339,2 тысячи рублей.