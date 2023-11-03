Строительство производственного фармацевтического комплекса стартовало в Дубне

Биофармацевтическое производство полного цикла запустят в Дубне. Как сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья, на территории местной ОЭЗ стартовало строительство научно-исследовательского и производственного фармацевтического комплекса «ПСК Фарма».

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству котлована для фундамента. Планируется построить четырехэтажный комплекс с тремя блоками — онкологическим, упаковочным и складским.

В онкоблоке будут выпускать около 3,7 миллиона таблеток, 1,3 миллиона капсул и семьдесят тысяч флаконов препаратов-аналогов в год.

Завершить строительство объекта планируется в середине 2025 года. С запуском производства в муниципалитете будет создано более трех новых рабочих мест.