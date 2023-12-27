Таможня передала в зону СВО конфискованные товары на полмиллиарда рублей

Федеральная таможенная служба передала на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумме 520 млн рублей, сообщили в ФТС.

Всего армия получила имущество по 2160 товарным позициям.

Среди переданного в зону СФО конфиската автомобили, стройматериалы, дезинфицирующие средства, а также табачные изделия.

Временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов в интервью «Ъ» сообщил, что ведомство выполнило годовой план по наполнению госбюджета к 22 декабря, перечислив в него 6 трлн 465 млрд рублей.