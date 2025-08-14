ТАСС: товарооборот Киргизии с Россией в первой половине 2025 сократился

В первой половине 2025 года товарооборот между странами уменьшился по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил ТАСС , цитируя первого зампреда кабмина республики Данияра Амангельдиева.

Его слова прозвучали на российско-киргизском бизнес-форуме в Чолпон-Ате. Как отметил Амангельдиев, в 2024 году за аналогичный период торговля между странами достигла рекордных $4 млрд, что на 25% больше, чем в 2023 году.

Однако сейчас ситуация изменилась — точные цифры пока не называются, но тенденция к снижению очевидна. Амангельдиев заявил, что правительство планирует разобраться в причинах этого спада.

Ранее Трамп отложил введение пошлин на китайские товары еще на 90 дней.