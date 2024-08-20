Тридцать три закупки опубликовали в Подмосковье за неделю, передает Комитет по конкурентной политике Московской области. Они связаны с проведением капремонта и реконструкции на различных объектах региона.

К примеру, были опубликованы закупки на проведение капремонта участков сетей водоотведения в Лосино-Петровском, образовательных учреждений в Балашихе, Пушкино и Солнечногорске.

Также в области проведут реконструкцию водозаборного узла в Одинцово и дорожного участка от Пироговского шоссе — Свиноедово до Волковского шоссе в Мытищах.

Кроме того, опубликовали закупку на строительство дороги «Подъезд к ИП Коледино» в Подольске.