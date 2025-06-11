Цена на мойву выросла в три раза за год и обогнала сельдь

За год оптовые цены на атлантическую мойву в России взлетели почти втрое, обогнав по стоимости атлантическую сельдь и минтая. Причина кроется в ограниченном предложении: из-за мер по сохранению популяции мойвы промысел в Баренцевом море практически приостановлен, сообщил «Коммерсантъ».

Спрос продолжает расти, однако прошлогодние запасы почти исчерпаны, а импортные объемы не смогут существенно повлиять на ситуацию.

Согласно данным ФГУП «Нацрыбресурс», к 8 июня оптовая цена килограмма атлантической мойвы в центральной России достигла 210 рублей, увеличившись с начала года в 2,88 раза. Ценовой рост продолжается, и за последнюю неделю оптовая стоимость мойвы увеличилась на 5%.

Эта рыба стала самой подорожавшей с начала 2025 года. Если в июне 2024 года мойва была на 46% дешевле атлантической сельди, то сейчас она дороже на 5%, а также превышает цену минтая на 34%.

Увеличение стоимости мойвы наблюдается с начала года на фоне резкого сокращения доступного объема. Обычно путина в Баренцевом море проходит в феврале–марте, но сейчас она практически не осуществляется.

Как поясняют в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), российско-норвежская комиссия по рыболовству приняла решение об обнулении квот для сохранения нерестового запаса.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отмечает, что в 2024 году добыча мойвы, напротив, велась активно. Квота была установлена на уровне 78,2 тыс. тонн, из которых было добыто 51,7 тыс. тонн.

Зверев считает целесообразным установить ежегодную усредненную квоту на вылов в Баренцевом море на уровне 30–35 тыс. тонн. В Росрыболовстве сообщили, что в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в текущем году было добыто 2,3 тыс. тонн мойвы.

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