Фото: [ Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО ]

Собственный центр медиации открылся в Электростали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.

Центр был создан в рамках соглашения о развитии примирительных процедур в муниципалитете. Его подписали глава Электростали Инна Волкова, руководитель общественной приемной уполномоченного Сергей Карлов и руководитель областного Центра медиации Мария Светлова. Подписание соглашения прошло в присутствии бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Областной центр медиации был создан в 2019 году. Только в прошлом году в него обратились полтысячи предпринимателей. В 90% случаев стороны удалось примирить.

За пять лет аналогичные центры открылись в ряде подмосковных муниципалитетов.