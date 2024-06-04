Центра обработки данных «ПАХРА» построили в подмосковном Домодедово

Примечательно, что в здании площадью почти пять с половиной тысяч квадратных метров размещены зоны разгрузки и распаковки оборудования, машинные залы, помещения узлов связи МDА, бесперебойных источников питания и аккумуляторов. В шести машинных залах размещены порядка 30-50 телекоммуникационных шкафов в каждом. Установленная мощность одной стойки оборудования составляет 20 кВт.

Вычислительная инфраструктура, размещаемая в проектируемом здании центра обработки данных, включает современное серверное и коммуникационное оборудование, а также системы хранения данных. Все это позволит осуществлять хранение и управление баз данных.

Строительство объекта завершено. По итогам проверки ведомство выдало заключение о соответствии дата-центра утвержденному проекту. Застройщик может приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на ввод его в эксплуатацию. С вводом здания в эксплуатацию появится порядка ста рабочих мест для жителей муниципалитета.