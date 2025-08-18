В честь защитников Отечества: Центробанк выпустил монету с изображением Саур-Могилы

Новая памятная монета номиналом 50 рублей поступила в обращение. Об этом сообщили в телеграм-канале Банка России.

Банк России ввел в обращение памятную монету номиналом 50 рублей. На ее обратной стороне изображен мемориальный комплекс «Саур-Могила», расположенный в Донецкой области. Курган сыграл важную роль во время Великой Отечественной войны. В августе 1943 года после тяжелых боев советские войска освободили его от немецких захватчиков.

Новая монета изготовлена из недрагоценных металлов. Ее выпуск приурочен к сохранению памяти о событиях войны. Саур-Могила сегодня является частью военно-исторического музейного комплекса. Тираж монет диаметром 28 мм составил 1 млн экземпляров. Они остаются полноценным платежным средством — все организации обязаны принимать их по номиналу.

