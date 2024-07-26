Уже более 60 соглашений на получение субсидии при выходе на маркетплейсы заключили в Подмосковье

Предприниматели и самозанятые Подмосковья с начала этого года заключили уже более 60 соглашений на свыше 15 миллионов рублей в виде субсидий при выходе на маркетплейсы. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

«Пандемия короновируса по сути полностью изменила рынок. Продажи в офлайн-рознице существенно сократились, а маркетплейсы напротив продолжают набирать обороты. Но мы понимаем, что найти здесь своего покупателя, особенно начинающим предпринимателям, зачастую непросто. Поддержка со стороны региона помогает сделать это быстрее и с меньшими затратами», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подчеркнем, что подать заявку на получение поддержки можно в течение года, а участие в программе принимают тринадцать крупнейших маркетплейсов. При этом максимальный размер поддержки — пятьсот тысяч рублей для одного предпринимателя за весь период реализации программы.