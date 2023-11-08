«Уже никого не пугают»: выяснилось, грозит ли России крах из-за санкций

Снятия антироссийских санкций можно не ждать до 2027 года. Такие данные содержатся в новом исследовании ЦБ о денежно-кредитной политике.

В тексте отмечается, что базовый сценарий развития экономики в 2024 году и в 2025-2026 годах не предполагает существенного улучшения геополитической ситуации.

Однако, как рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Проданова, несмотря на страхи, которые возникали в первые годы введения санкций, Россия быстро адаптировалась ко всем ограничениям.

«Скорого снятия санкций не предвидится. Впрочем, и временные горизонты, связанные с ограничительными мерами, уже никого не пугают. Беспрецедентные западные санкции в конечном итоге закалили нашу страну», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, такая политика Запада стала тем толчком, который позволил восстановить не только оборонную промышленность, но и другие отрасли.

«Введенные ограничения благодаря последующему налаживанию собственного производства​ и​ увеличению объемов выпускаемых товаров позволили устранить критическую зависимость от зарубежных технологий, стимулировали импортозамещение. В обход санкциям ​были найдены новые рынки для экспорта и импорта продукции, были выстроены новые логистические цепочки поставок», — отметила Проданова.

Безусловно, добавила экономист, санкционные ограничения не проходят безболезненно, но экономического краха не случилось, российская экономика устояла.

Ранее в G7 снова заявили о неизменной позиции по санкциям в отношении России.