«Ужесточение условий»: экономист заявил, что в России подорожает электроника

На фоне изменений, которые происходят на рынке электроники, ожидается удорожание такого рода товаров. Об этом рассказал декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин.

Рынок электроники продолжит терпеть перемены, начавшиеся в прошлом году, в части представленных брендов и самого ассортимента товаров.

«Это значит, что цены будут умеренно расти на фоне инфляции и валютных колебаний рубля. Ужесточение условий параллельного импорта добавит к стоимости электроники более дорогую логистику», — пояснил Гатауллин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, по его словам, тормозить этот процесс не будет даже снижение спроса, вызванное падением платежеспособности покупателей. Магазинам необходимо как-то компенсировать снижение объема продаж, и сделать это удастся только с помощью непосредственного увеличения выручки – роста цен.

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