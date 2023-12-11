В Британии создадут отдельную службу по контролю за соблюдением антироссийских санкций

Правительство Великобритании создаст особое подразделение, которое будет следить за тщательностью соблюдения антироссийских санкций. Об этом сообщила министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани.

Управление по реализации торговых санкций (OTSI) будет наделено широкими полномочиями по наложению штрафов, а в самых вопиющих случаях имеет право инициировать уголовное преследование нарушителей.

Особенное внимание управления будет обращено на компании, которые переправляют товары в Россию через третьи страны.

Ранее 127 британских компаний признались в том, что продолжают сотрудничество с Россией, несмотря на санкции.