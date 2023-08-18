В Госдуме все решили: что известно о выплатах на школьников к 1 сентября

В родительских чатах активно обсуждают выплату в 10 тыс. рублей на подготовку к школе. Однако на законодательном уровне о такой опции в текущем году не заявляли.

Госдума все решила

Как рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с V1.RU, помощь на подготовку детей к школе действительно выплачивались в ковидный период.

Тогда это была личная инициатива президента РФ Владимира Путина, и с тех пор, уточнила парламентарий, система мер поддержки изменилась. Это была систематизированная адресная поддержка.

Что теперь

Юрист Алла Георгиева отметила, что в 2023 году на федеральном уровне выплаты в 10 тыс. рублей на подготовку к школе не предусматривали.

«Однако обратиться за этими средствами все еще можно к региональным властям. Но здесь суммы зависят от конкретного региона. Как правило, это 10-15 тыс. рублей», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но претендовать на эту помощь смогут лишь некоторые категории граждан. В основном, это многодетные и малоимущие семьи, а также те, кто обратился с заявлением о материальной помощи и уже получил одобрение, резюмировала Георгиева.

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