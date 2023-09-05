В Минфине увеличат закупки валюты в 7 раз

Российское Министерство финансов увеличит объемы закупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу в 7 раз. После увеличения, бюджет на закупки возрастет до суммы более 13 миллиардов рублей ежедневно. Об этом сообщается на официальном сайте отечественного ведомства.

Сообщается, что на закупки будет направлено 276,16 миллиардов рублей, что в 7 раз больше, чем в прошлом месяце. Соответствующее решение было принято из-за роста нефтегазовых доходов, который ожидается министерством в сентябре. Уточняется, что ожидаемый доход с отрасли достигнет почти 300 миллиардов.

При этом российский Центральный Банк не будет «зеркалировать» операции ведомства на рынке для снижения волатильности до конца года. Отложенные покупки ЦБ сможет осуществить со следующего года.