В Мособлдуме состоялись публичные слушания по исполнению бюджета прошлого года

Публичные слушания по исполнению бюджета – это обязательная процедура. Своего рода отчет перед жителями региона о том, на какие цели пошли средства подмосковной казны и насколько были освоены выделенные деньги. В слушаниях по традиции участвовали подмосковные парламентарии, активисты, общественные деятели, а трансляцию в сетях мог увидеть и задать вопросы участникам каждый желающий.

СОХРАНИЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ

Как рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина, в прошлом году Подмосковье сохранило высокие места по всем основным показателям. Так, наш регион занял 3-е место в стране по уровню развития экономики.

«В прошлом году мы заняли второе место по строительству, по розничной торговле. Кроме того, в прошлом году у нас снижалась безработица, а фонд заработной платы стабильно подрастал», – уточнила Масленкина.

В 2022-м, по словам министра, бюджет региона получил совокупный прирост налоговых и неналоговых доходов в 14%. Прирост расходов составил 28%.

РАСХОДЫ ПО ДЕЛУ

«Большие приросты в исполнении по сравнению с предыдущим периодом по госпрограммам наблюдаются практически по всем параметрам», – подчеркнула Масленкина.

На реализацию госпрограмм было предусмотрено более 1,2 трлн руб., что на 17% больше, чем в 2021 году. А их фактическое исполнение составило 99% от плана.

Так, благодаря реализации нацпроекта «Образование» в регионе ввели в эксплуатацию 22 школы и отремонтировали четыре. Открыто 123 центра «Точки роста», создано 12 мастерских на базе училищ, почти 210 школ оснащено мультимедийным оборудованием. На эти цели израсходовано 23 млрд руб.

Четыре поликлиники и два офиса врача общей практики, а также четыре центра амбулаторной онкологической помощи создали по нацпроекту «Здравоохранение». Также благодаря ему в медучреждения поставлено 1205 единиц техники. Для этого регион направил 18,2 млрд руб.

Кроме того, почти 42 тыс. семей получили выплаты при рождении или усыновлении первенца. Создано почти 700 дополнительных мест в частных садах, досрочно построен сад на 400 мест по проекту «Демография». На него область направила без малого 17 млрд руб. 27 млрд руб. пошло на нацпроект «Экология». На эти деньги рекультивировали четыре полигона, ввели производственные линии на трех КПО. А еще построили очистные сооружения в Шатуре.

А благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», на реализацию которого регион направил 19 млрд руб., в Подмосковье возвели свыше 14 млн кв. м жилья. Благоустроили 55 общественных территорий, расселили 3,6 тыс. человек из непригодных квартир и достроили 31 объект водоснабжения жилых районов.

6 млрд руб. Московская область направила на развитие цифровой экономики, 0,5 млрд руб. – на поддержку малого и среднего предпринимательства.