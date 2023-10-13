В Подмосковье место для размещения мобильного торгового объекта можно получить за неделю

В Подмосковье более чем в восемь раз сократился срок предоставления локации для размещения мобильного торгового объекта, сообщили в Мининвесте региона. Теперь получить точку можно за неделю.

Соответствующая услуга была оцифрована, в результате чего срок ее оказания сократился с двух-трех месяцев до семи дней. Выбрать место можно на инвесткарте области и там же оформить заявку.

«На текущий момент на инвесткарте подмосковным предпринимателям доступно более 2,7 тысячи мест для размещения мобильных торговых объектов», - отметила зампред областного правительства – глава министерства Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, предприниматель может и сам предложить локацию. В этом случае на регистрацию объекта потребуется восемнадцать дней. После этого место отобразится на карте в системе РГИС.