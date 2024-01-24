В Подмосковье открылось китайское производство насосного оборудования
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]
Компания «СиЭнПи Рус» запустила производство промышленных насосных станций повышения давления и пожаротушения на территории индустриального парка «Есипово» (городской округ Солнечногорск).
Как сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, объем инвестиций в реализацию проекта составил более 100 миллионов рублей. В год планируется выпускать не менее тысячи станций.
Основное производство компании расположено в Китае. На предприятии в Подмосковье будут производиться комплектующие составляющие.
Компания «СиЭнПи Рус» — это дочернее предприятие компании CNP, которая является ведущим производителем насосного оборудования в Китае с налаженным сбытом продукции по всему миру.