В Подмосковье открылось китайское производство насосного оборудования

Компания «СиЭнПи Рус» запустила производство промышленных насосных станций повышения давления и пожаротушения на территории индустриального парка «Есипово» (городской округ Солнечногорск).

Как сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, объем инвестиций в реализацию проекта составил более 100 миллионов рублей. В год планируется выпускать не менее тысячи станций.

Основное производство компании расположено в Китае. На предприятии в Подмосковье будут производиться комплектующие составляющие.

Компания «СиЭнПи Рус» — это дочернее предприятие компании CNP, которая является ведущим производителем насосного оборудования в Китае с налаженным сбытом продукции по всему миру.