В Подмосковье производится четверть российской фармпродукции

Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева отмечает, что в настоящее время в регионе работает более 90 предприятий, в том числе десять крупных. Производится около 25 процентов продукции от всего объема, выпускаемой в стране.

Инвестиционные проекты в этой сфере имеют приоритетное значение, подчеркнула Зиновьева. Всего в области заявлено 17 инвестпроектов в фармацевтике и производстве медоборудования. Таким образом, регион обладает потенциалом для дальнейшего увеличения своей доли в производстве отечественной фармпродукции.