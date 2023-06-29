В Подмосковье за сутки отремонтировали три тысячи дефектов дорожного покрытия

В Подмосковье за минувшие сутки было отремонтировано свыше трех тысяч дефектов на дорожных участках. О ходе проведения ремонтных работ рассказали в Минтрансе региона.

Отмечается, что на участках региональной дорожной сети устранили более 1,8 тысячи дефектов, на участках муниципальной сети – порядка 1,2 тысячи. По две сотни выбоин ликвидировали на муниципальных дорогах Балашихи и Химок.

Ямочный ремонт в муниципалитетах региона проводится на протяжении всего года. Качество проведения работ проверяют с помощью специальной системы. В рамках проведения работ на участках также приводят в порядок ограждения, знаки, светофоры.