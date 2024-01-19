В подмосковной особой экономической зоне разработают геоинформационную систему

Предприятие, которое входит в НТЦ «Конструктор», займется разработкой программного обеспечения GeoBIM для управления территориями и строительно-инвестиционными проектами.

Как отметила в комментарии заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, инвестиции составляют около 6,5 миллионов рублей. Дополнительно будет создано десять рабочих мест.

Всего в Подмосковье действуют пять особых экономических зон.