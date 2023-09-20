В регионе расширили перечень земельных участков для программы «Подмосковные 10 га»

В регионе расширили перечень земельных участков, которые доступны для получения в рамках программы губернатора «Подмосковные 10 га». Об этом сообщили в Минсельхозпроде области.

Так, в список включили пять участков в Талдоме и Егорьевске, общая площадь которых составляет 171 гектар.

В общей сложности с начала реализации программы сельхозпроизводителям региона выделили 41 земельный участок. Общая площадь предоставленной земли составила почти 1,4 тысячи гектаров.

Сейчас по программе доступны 106 участков площадью свыше 2,8 тысячи гектаров. Число муниципалитетов-участников проекта составляет 26.