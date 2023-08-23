В США рассказали о мировой зависимости от российского ядерного топлива

Фото: [ Печь для спекания топливных таблеток диоксида урана на Новосибирском заводе химических концентратов/© РИА Новости / Александр Кряжев ]

США и весь мир несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области поставок ядерного топлива, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов в отрасли.

Чтобы уйти от этой зависимости, планируется на 15% увеличить мощности завода компании Urenco в Нью-Мексико.

Реконструкцию планируют завершить в 2027 году. Наращивание производства в США и на головном предприятии в Европе позволит покрыть долю «Росатома» в американской атомной энергетике, считают специалисты.

Однако этой прибавки будет недостаточно, чтобы решить мировую проблему зависимости от российских поставок.