В США рассказали о мировой зависимости от российского ядерного топлива
Фото: [Печь для спекания топливных таблеток диоксида урана на Новосибирском заводе химических концентратов/© РИА Новости / Александр Кряжев]
США и весь мир несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области поставок ядерного топлива, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов в отрасли.
Чтобы уйти от этой зависимости, планируется на 15% увеличить мощности завода компании Urenco в Нью-Мексико.
Реконструкцию планируют завершить в 2027 году. Наращивание производства в США и на головном предприятии в Европе позволит покрыть долю «Росатома» в американской атомной энергетике, считают специалисты.
Однако этой прибавки будет недостаточно, чтобы решить мировую проблему зависимости от российских поставок.
«Нероссийского обогащения недостаточно, чтобы питать мировые реакторы... Это даже не близко», – заявил агентству главный исполнительный директор корпорации Centrus Energy Дэн Поунман.