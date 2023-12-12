В США запретят импорт российского урана

Американская Палата представителей 11 декабря одобрила законопроект о запрете ввоза российского урана. Действие данного запрета продлится до 2040 года. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Достаточное количество конгрессменов высказалось в поддержку нового проекта.

Закон предлагает ограничить ввоз в Соединенные Штаты низкообогащенный уран, который имеет российское происхождение, либо был ввезен предприятием, зарегистрированным в России. Данный проект также дает американскому министру энергетики полномочия отменить запрет после согласования с государственным секретарем и главой Минторга. Уточняется, что такое решение может быть принято в случае, если другие источники поставок станут недоступны или если такой импорт будет совпадать национальными интересами государства.

В то же время, согласно информации из недавней американской статистики, страна осенью нарастила закупки урана из РФ втрое.