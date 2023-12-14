Великобритания вводит очередное эмбарго на экспорт товаров в РФ

Британия вводит очередное эмбарго на вывоз в РФ множества товаров двойного назначения и запрещает вывоз нескольких видов металлов из РФ. Вводится закон, запрещающий импорт алмазов из РФ. Об этом сообщило правительство страны накануне в своем пресс-релизе, который был размещен на официальном интернет-ресурсе .

Как сообщается на сайте, государство вводит новые санкции, запрещающие экспорт товаров, которые могут применяться в военных либо промышленных целях. Запрещается также вывоз ряда металлов и вводится закон о запрете импорта алмазов из России, сообщают представители правительства.

Уточняется, что данные ограничения затронут более чем по $80 миллионов потенциального британского экспорта и импорта.