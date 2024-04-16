Восемь с половиной тысяч автобусов и электричек подготовят к весне и лету в Подмосковье

Почти восемь с половиной тысяч единиц общественного транспорта будут подготовлены к весенне-летнему сезону в Подмосковье, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, в регионе проверят состояние более восьми тысяч автобусов, в том числе свыше пяти тысяч транспортных средств АО «Мострансавто», и пяти сотен электричек.

В рамках подготовки транспорта особое внимание уделяется работе систем, обеспечивающих безопасность пассажиров. Помимо этого, организуют дополнительные инструктажи для водителей и машинистов.

Работы по подготовке транспорта стартовали в текущем месяце. Завершить их планируется в мае, отметили в министерстве.