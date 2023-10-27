Всероссийский форум легкой промышленности «МАНУФАКТУРА 4.0» пройдет в ноябре

Всероссийский форум легкой промышленности «МАНУФАКТУРА 4.0» пройдет 17 ноября в Иваново, сообщили в Департаменте легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ.

Тема форума — «Нити времени — создаем будущее российского легпрома вместе».

В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, институтов развития, бизнеса и отраслевого сообщества.

Чтобы принять участие в форуме, нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия до 14 ноября.