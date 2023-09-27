Заявки на строительство 11 объектов поступили в Главгосстройнадзор на прошлой неделе
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Заявки на строительство одиннадцати объектов поступили в Главгосстройнадзор Подмосковья на прошлой неделе. Это склады, заводы, коммерческие и жилые объекты.
К примеру, в Дубне начали строить завод по производству импортозамещающих растворов для контактных линз. В Озерах появится новая котельная, в Наро-Фоминске – предприятие по репродукции молодняка птицы.
В Дмитрове, Раменском и Лыткарино построят новые складские помещения, а в Шатуре и Красногорске – многоквартирные жилые дома.
В Мытищах началось возведение многоуровневой надземной парковки и гостиницы, в Дзержинском – специализированного магазина «Геона».