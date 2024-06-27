Закон об исполнении бюджета за 2023 год приняли в Подмосковье

Закон об исполнении подмосковного бюджета за прошлый год приняли в Московской областной Думе. Об этом говорится в сообщении АГН «Москва» .

По итогам прошлого года доходы бюджета составили 996 миллиардов рублей. Рост к 2022-му составил восемнадцать процентов, или 153 миллиарда рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме свыше 984 миллиардов рублей. Рост к позапрошлому году составил восемь процентов — 74 миллиарда рублей.

Отмечается, что бюджет был исполнен с профицитом. Его размер составил около двенадцати миллиардов рублей.