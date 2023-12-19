«Закрытие финансового года»: почему в январе пенсионеров оставят без ежемесячной выплаты

В январе 2024 года некоторые категории граждан могут остаться без выплат в виде пенсий и заработных плат. Причины такой ситуации раскрыли экономисты РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Зарплаты

Как рассказала экономист, доцент университета Елена Зацаринная, график выплаты заработной платы работникам меняется в выходные дни января, а также в конце года и в новогодние праздники.

«Как гласит ТК РФ, если день выдачи зарплаты приходится на новогодние праздники, то работнику нужно выплатить денежные средства не позднее последнего рабочего дня. В этом году последним рабочим днем 2023 года считается 29 декабря. Таким образом, в конце декабря деньги на карточку наших работающих сограждан поступят дважды», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первая часть поступлений, так называемый аванс, придется на традиционную дату выдачи заработной платы, вторая часть ожидается в 26-29 числах последнего месяца уходящего 2023 года.

«Но в январе 2024 года заработная плата будет выплачена только один раз — в привычный день выдачи аванса, приходящийся на конец месяца», — пояснила Тарасова.

Фото: [ Маргарита Разгуляева ]

Пенсии

Похожая ситуация складывается и с пенсией, добавила ее коллега, кандидат экономических наук и доцент Людмила Голощапова.

«Уже в конце декабря 2023 года пенсию получат все те пенсионеры, которым такая выплата должна была прийтись на период с 1 по 8 января 2024 года. Нарушение привычного графика выплат связано только с праздничными днями. Скорее всего, банки переведут пенсии в районе 27 числа, потому что на 27-28 декабря приходится закрытие финансового года», — пояснила эксперт.

При этом, добавила собеседница, неработающие пенсионеры в конце декабря уже получат проиндексированную на 7,5 % пенсию, поскольку вторая выплата – это не «тринадцатая» пенсия или задвоенная по ошибке сумма, а именно пенсия за январь, а значит следующие выплаты пенсионерам придут лишь в феврале.

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