Завод в Дмитрове будет производить корм для рыбной промышленности по новой технологии
Фото: [ООО «Научно-производственный центр кормовых технологий»]
Завод в Дмитрове будет производить корм для рыбоводных хозяйств по новой технологии, сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья. В год планируется выпускать до пятнадцати тысяч тонн продукции.
Предприятие было открыто ООО «Научно-Производственный центр кормовых технологий». Технология компании называется Фреш-Фиш. Ее суть заключается в максимальном сохранении всех натуральных свойств сырья. Это позволяет повысить усвоение корма, а также благоприятно сказывается на росте рыбы, ее здоровье и иммунитете. В составе корма около 20% натуральной эмульсии из свежезамороженной черноморской хамсы.
Также компания планирует запустить линейки специальных профилактических кормов с пробиотиками.
В регионе насчитывается два десятка рыбоводных организаций. Они расположены в семнадцати муниципалитетах. Как отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов, в связи с этим в Подмосковье есть потребность в качественных кормах для аквакультуры.
«Высокобелковые полнорационные корма для форели и осетра по качественным характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Создание такого полнорационного готового продукта — это, своего рода, переход отечественного рыбного кормопроизводства на новую ступень», — сказал зампред.