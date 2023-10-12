Завод в Дмитрове будет производить корм для рыбной промышленности по новой технологии

Завод в Дмитрове будет производить корм для рыбоводных хозяйств по новой технологии, сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья. В год планируется выпускать до пятнадцати тысяч тонн продукции.

Предприятие было открыто ООО «Научно-Производственный центр кормовых технологий». Технология компании называется Фреш-Фиш. Ее суть заключается в максимальном сохранении всех натуральных свойств сырья. Это позволяет повысить усвоение корма, а также благоприятно сказывается на росте рыбы, ее здоровье и иммунитете. В составе корма около 20% натуральной эмульсии из свежезамороженной черноморской хамсы.

Также компания планирует запустить линейки специальных профилактических кормов с пробиотиками.

В регионе насчитывается два десятка рыбоводных организаций. Они расположены в семнадцати муниципалитетах. Как отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов, в связи с этим в Подмосковье есть потребность в качественных кормах для аквакультуры.