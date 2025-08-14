Жителям и бизнесменам Курской области выделили дополнительную помощь

Правительство России выделило дополнительные средства для поддержки жителей и предпринимателей Курской области, пострадавших от боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 21 тыс. семей, вынужденных покинуть свои дома из-за обстрелов, получит компенсацию за аренду жилья с августа по октябрь 2025 года. Общая сумма выплат составит почти 1,3 млрд рублей.

Отдельное распоряжение предусматривает выплаты предпринимателям, потерявшим имущество. Каждый пострадавший бизнес получит по 400 тысяч рублей — на эти цели направят 9,2 млн рублей.

