Жителям и бизнесменам Курской области выделили дополнительную помощь
Курская область получит 1,3 млрд рублей на помощь переселенцам
Фото: [pxhere.com]
Правительство России выделило дополнительные средства для поддержки жителей и предпринимателей Курской области, пострадавших от боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правительство выделило дополнительное финансирование на оказание помощи пострадавшим жителям и бизнесу Курской области.
Так, 21 тыс. семей, вынужденных покинуть свои дома из-за обстрелов, получит компенсацию за аренду жилья с августа по октябрь 2025 года. Общая сумма выплат составит почти 1,3 млрд рублей.
Отдельное распоряжение предусматривает выплаты предпринимателям, потерявшим имущество. Каждый пострадавший бизнес получит по 400 тысяч рублей — на эти цели направят 9,2 млн рублей.
