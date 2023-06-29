Жителям Подмосковья напомнили о работе сервиса «Градпроработка онлайн»

Жителям Подмосковья в Мособлархитектуре напомнили о работе сервиса «Градпроработка онлайн». В ведомстве отметили, что им воспользовались уже пять миллионов раз.

Сервис доступен на Геопортале Подмосковья, он бесплатный. С его помощью можно получить полную информацию о земельном участке, а также упростить планирование строительных работ на земле.

Как отметили в ведомстве, интерфейс сервиса интуитивно понятен, им очень легко пользоваться. Чтобы получить информацию о земельном участке, нужно просто указать кадастровый номер объекта.

На Геопортале региона сейчас доступно одиннадцать полезных сервисов в части строительства и землепользования.